Ce sont des petits gestes que nous effectuons chaque jour, sans se douter qu’il s’agit là de vraies erreurs santé. Décodez ces petites fautes du quotidien et réajustez le tir !

Se brosser les dents juste après le petit déjeuner

C’est un réflexe d’hygiène classique : se laver les dents après le petit-déjeuner. Nombreux sommes nous en effet à partir au bureau la bouche fraiche. Ce qui n’est pas forcément une bonne idée. Les fruits, jus de fruits et boissons acides comme le soda contiennent des acides puissants qui peuvent abîmer l'émail. Mieux vaut donc se rincer la bouche et attendre 30 minutes avant de passer au brossage. Il est également possible d’opter pour un chewing-gum sans sucre.

Rouler avec les fenêtres ouvertes

Ouvrir les fenêtres lorsque vous êtes au volant en ville n’est pas une bonne idée. En effet, selon une étude menée par l'Université de Californie, passer 6% de votre temps en voiture vitres ouvertes exposerait à 45% des polluants rencontrés en une journée. Mieux vaut donc laisser les vitres baissées. Dans la campagne en revanche, aucun problème : rien de tel pour conduire les cheveux au vent !

Étendre son linge à l’intérieur

Il est fréquent d’étendre son linge dans les lieux de vie pour le faire sécher. Une habitude à bannir. Le linge humide peut en effet augmenter l’humidité de la pièce, favorisant ainsi un environnement allergénique dans lequel les acariens et la moisissure peuvent proliférer, à des concentrations 300 fois plus hautes que les limites recommandées.

Il est par exemple fréquent de retrouver l’Aspergillus fumigatus, un champignon responsable d’infections pulmonaires chez les personnes ayant un faible système immunitaire ou de difficultés respiratoires chez les asthmatiques. L’idéal est donc de faire sécher son linge au grand air. À défaut, placez-le tout simplement dans une pièce disposant d’un système de ventilation.

Réchauffer au micro-ondes un plat dans un contenu en plastique

Les matières plastiques contiennent des composés volatiles et plusieurs composants chimiques. Ils peuvent par exemple présenter des traces de bisphénol ou des phtalates qui agissent comme perturbateurs endocriniens et sont susceptibles d’être cancérigènes. Pour éviter les déperditions dans vos aliments, transvasez tout simplement les barquettes de plats préparés et les contenants en plastique dans un autre en verre ou encore en céramique. A défaut, pour être sûr de son innocuité, un plat préparé doit porter la mention «microwave safe» ou le logo «micro-ondes».

Lire ses mails avant de s’endormir

Voilà une bien mauvaise habitude qui perturbe les rythmes de sommeil. Pour privilégier un sommeil de qualité mieux vaut en effet couper son smartphone ou son ordinateur passé 21h. À savoir aussi : les écrans lumineux incitent à rester éveillé. Avant de s’endormir, coupez donc tous les écrans, télévision comprise et préférez un bon bouquin. Une vingtaine de minutes de lecture : il n’y a rien de tel pour dormir du sommeil du juste...