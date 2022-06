La commission de préparation de la saison estivale 2022 dans la wilaya d'Alger a retenu 58 plages autorisées à la baignade, sur un total de 71, et dotées de tous les moyens nécessaires pour accueillir les estivants et remédier aux insuffisances enregistrées au cours des dernières années, a indiqué le directeur du Tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Alger, Mokdad Tabet.

Dans une déclaration à l'APS, M. Tabet a indiqué que ces plages qui s'étendent sur une bande côtière de 97 km se répartissent sur 17 communes côtières et ont connu ces derniers mois des campagnes d'aménagement et de nettoiement de large envergure pour assurer la réussite de la saison estivale 2022, qui a débuté mercredi et s'étalera jusqu'au 30 septembre. Il s'agit notamment des plages de Zeralda (khelloufi, Complexe touristique de Zeralda, Azur plage et les sables d'or), des plages de Sidi Fredj, Les Dunes et El Djemila (Ain Benian), des plages Bateau cassé à Bordj el Kiffan et Kadous à Reghaïa, a-t-il précisé.

M.Tabet a ajouté qu'une série de mesures ont été prises concernant l'aménagement des parkings, l'éclairage public, les réseaux d'assainissement et la disponibilité de l'eau potable.

La présence des agents de sécurité, de la protection civile et de la gendarmerie nationale a également été renforcée pour assurer la sécurité et le bien être des estivants.

Concernant le volet commercial, le même responsable a fait état de l'ouverture de nouveaux locaux commerciaux alors que d'autres locaux ont été réhabilités. De nouvelles structures ont été réalisées au niveau des grandes plages, renforcées en agents de sécurité pour veiller à l'organisation et à l'encadrement durant cette période.

Des instructions ont été données aux communes concernées pour veiller à la gestion de ces plages à travers la désignation de cadres compétents et la coordination des actions avec les différents services "pour soumettre des rapports sur les insuffisances et les infractions enregistrées.

L'accent a été mis sur l'obligation d'appliquer le principe de gratuité de l'accès aux plages consacré par la loi 03-02 du 17 février 2003, fixant les règles générales et d'exploitation touristiques des plages", outre "l'interdiction d'octroi d'autorisations aux exploitants qui imposaient leur contrôle sur les plages en demandant aux citoyens de payer des frais supplémentaires pour la location de parasols, de chaises et de tables".

Pour faire aboutir cette démarche, le wali d'Alger "a chargé l'Etablissement de gestion de la circulation et des transports urbains de la wilaya d'Alger de gérer les parkings qui se trouvent à proximité des plages tout en proposant des prix raisonnables à la portée des familles en vue de mettre fin à la gestion arbitraire de ces espaces", a-t-il ajouté.

La gestion et l'organisation des activités commerciales au niveau des plages ont été confiées, conformément à un cahier des charges, à l'office des parcs des sports et des loisirs d'Alger (OPLA) qui octroie les autorisations aux professionnels qui offrent des services de qualité au niveau des plages (boissons, eau, fastfood...).

Par ailleurs et dans l'objectif de désengorger les plages, les offres touristiques ont été diversifiées à travers la réhabilitation et l'ouverture de plusieurs centres de loisirs et d'espaces de repos dont "la promenade des Sabelettes, le Jardin d'essai (El-Hamma), Riad El Feth, les forêts, les espaces verts et la réhabilitation des piscines existant au niveau de la plage de Kettani à Bab El Oued outre l'élaboration d'un programme culturel, touristique et de sensibilisation dans diverses communes.

Evoquant les capacités d'hébergement, M. Tabet a fait savoir que la wilaya d'Alger disposait de 215 hôtels d'une capacité de 24.446 lits dont 35 établissements hôteliers côtiers (9.479 lits).

Dans le but de renforcer les capacités d'hébergement, la capitale devrait réceptionner 6 nouveaux hôtels d'une capacité de 401 lits supplémentaires durant l'année en cours sachant que la wilaya avait récemment réceptionné 10 établissements hôteliers (789 lits).

Plusieurs acteurs ont contribué à la préparation de la saison estivale dont les entreprises "Netcom, Extranet, EDEVAL et OPLA".

Pour préserver la santé des estivants plusieurs analyses ont été effectuées sur les eaux des plages autorisées à la baignade en plus de 140 opérations de contrôle au niveau des établissements hôteliers afin de vérifier leur conformité aux conditions d'hygiène et de sécurité.