Plusieurs arbustes forestiers devant servir de brise-vents pour freiner l'avancée des sables, ont été plantés sur 93 km à Ouargla, dans le cadre de l’actuelle campagne de reboisement (2021-2022), a-t-on appris jeudi auprès de la Conservation des forêts de la wilaya.

L’opération, a donné lieu à la plantation d’arbustes de différentes espèces adaptées aux caractéristiques climatiques des régions sahariennes tels que l’eucalyptus, l’acacia et tamarix, et ce, à travers plusieurs régions de la wilaya d’Ouargla, a affirmé à l’APS le Conservateur local des forêts, Djamel Gassas, en marge d’une journée d’étude organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts menés pour lutter contre la désertification et l'avancée des sables qui influent négativement sur l’environnement, a signalé M. Gassas lors de cette rencontre.

La campagne de reboisement 2021-2022 a été également marquée par la plantation de plusieurs oliviers sur une superficie de 180 hectares, répartie sur différentes exploitations agricoles, en plus de 7.000 autres arbustes forestiers.

Un programme de formation a été également établi par la Conservation des forêts de la wilaya d’Ouargla, au profit de plusieurs associations et clubs verts activant dans le domaine de l’environnement, afin d’améliorer leurs connaissances concernant les techniques de plantation et les modes de préservation des plantes, en prévision de la prochaine campagne de reboisement (2022-2023).

Initiée par la Conservation des forêts, cette journée d’étude, abritée par l’Institut régional de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation "Fodil El-Ouartilani" à Ouargla, s’est déroulée en présence de plusieurs institutions, à l’instar de la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, le Commissariat du développement de l'agriculture dans les régions sahariennes (CDARS), l’Agence de bassin hydrographique (ABH –Sahara) et l’Algérienne des eaux (ADE).

Des interventions s’articulant autour de "la sècheresse et ses effets", "la protection contre les feux de broussailles", en plus de "la valorisation des zones pastorales" et "la rationalisation et l’économie de l’eau", ont été au menu de ce rendez-vous placé sous le slogan "Tous ensemble pour vaincre la sécheresse".