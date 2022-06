Le dossier de candidature de classement des sites historiques et du patrimoine de la ville d’Oran "a été élaboré et totalement finalisé pour être présenté à l’Organisation des nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO)", a annoncé jeudi la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à Oran, la ministre a mis en relief la richesse du dossier technique de candidature pour le classement des sites historiques et du patrimoine de la ville d’Oran à présenter à l’UNESCO, soulignant qu'il englobe différents sites remontant à l’ère ottomane et les forteresses de défense historique de la ville d’Oran.

Après avoir assisté, au niveau de l’espace aménagé dans le quartier populaire "Derb", à une activité récréative destinée aux enfants, organisée par la fondation du Théâtre régional d’Oran, Mme Mouloudji a déclaré "nous avons lancé un appel pour désigner le théâtre régional d'Oran afin de le classer monument culturel national".

Elle a indiqué, à ce propos, qu’une commission compétente se réunira dans les prochains jours pour classer cet édifice culturel.