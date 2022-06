La Bibliothèque nationale d'Algérie (BNA) a organisé, jeudi à Alger, un riche programme au profit des enfants, à l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant africain célébré le 16 juin de chaque année.

Cette cérémonie a été marquée par un programme artistique et des lectures poétiques présentées par des enfants de "l'espace Enfance et Jeunesse" de la BNA.

Les enfants ont fortement apprécié l'atelier de l'art du conteur animé par Hafsa Benhakouka et les jeux récréatifs et acrobatiques qui ont donné de la vitalité à cet espace.

Dans une déclaration à l'APS, Hamida Dabbah, chef de département Enfance et Jeunesse à la BNA a indiqué que la célébration de cette journée a pour objectif de mettre en exergue l'importance de la célébration de cette journée pour ce qui est des droits de l'enfant dans le continent africain, ajoutant que ce genre d'ateliers créent une atmosphère culturelle et éducative positive qui permet de développer la personnalité et les talents de l'enfant.

Pour l'occasion, l'association "Art et Mémoire" a organisé une exposition de dessins, de photographies et de maquettes réalisés par des enfants membres de l'association.

Dans ce cadre, le président de l'association "Art et Mémoire", Zineddine Boumala a fait savoir que l'association est active dans le domaine culturel depuis 2004 et organise des activités et des ateliers pédagogiques pour célébrer les dates historiques et culturelles nationales en vue d'ancrer l'identité nationale chez l'enfant.

Les lauréats des différents ateliers organisés ont été honorés dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain à la BNA.