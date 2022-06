La 10ème édition du festival national de théâtre pour enfant a été ouverte jeudi à la maison de la culture Ali Souaï de Khenchela avec la participation de 10 troupes.

Cette édition qui durera jusqu’au 20 juin courant a été ouverte par le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, en présence du directeur du Théâtre national algérien (TNA), Mohamed Yahiaoui, en tant que représentant de la ministre de la Culture et du directeur de wilaya de la culture Allouani Mohamed.

Dans son allocution, le wali a souhaité la bienvenue aux troupes participantes issues de diverses wilayas, espérant le succès de cette manifestation destinée au jeune public durant les vacances d'été.

Le directeur du TNA a appelé, pour sa part, les artistes et les comédiens participants à coordonner leurs efforts pour la promotion de ce genre de théâtre, consolider l’esprit d’appartenance à la nation et de citoyenneté chez les générations montantes.

Pour le commissaire du festival, Tarek Acheba, cette manifestation, placée sous le thème "créativité des petits-enfants de l’héroïsme des aïeuls" intervient après sept ans d’éclipse et rassemble 10 troupes qui rivaliseront pendant cinq jours sous l’égide d’un jury composé de grands noms du théâtre national.

Il a également indiqué que les spectacles en lice sont "Le soleil dormant" du théâtre régional d’Oum El Bouaghi, "L’anneau" de l’association El-Fen de Skikda, "Le chat bleu" du théâtre régional de Batna, "L’ami de la vie" de l’association Ichraq de Djelfa et "Le livre des merveilles" de la coopérative Athalis de Sidi Bel Abbès.

D’autres spectacles sont également au programme de la manifestation comme "La poupée" du théâtre régional de Constantine, "Le royaume des insectes" du théâtre régional d’El Eulma (Sétif), "Le royaume des couleurs" de l’association des activités de jeunes de Mascara, "Imagination" du théâtre régional de Souk Ahras et "Boubrouk" en tamazight de l’association Ifrane de Tizi Ouzou.

Aussi, 15 autres pièces de théâtre seront présentées aux enfants des zones d’ombre de 15 communes de la wilaya à l’occasion des vacances scolaires, a ajouté le commissaire du festival.

Le festival donnera lieu, samedi, à l’organisation d’un séminaire sur "la problématique du texte et de l’écriture dramatique dans le théâtre pour enfants" qui sera animé par des chercheurs et des dramaturges, ainsi qu’il sera programmé des ateliers de formation dans les arts dramatiques encadrés par le diplômé de l’Institut national de arts dramatiques, Noureddine Kouidri, et le professeur Tarek Araar, a précisé la même source.