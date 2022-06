La Direction générale de la Protection civile a prodigué, jeudi dans un communiqué, un nombre de conseils préventifs en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.

La Protection civile, qui appelle à la vigilance et au respect des conseils préventifs, invite les citoyens à fermer les volets, les rideaux et les façades des habitations exposées au soleil, à maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit.

Les citoyens doivent veiller aussi à provoquer des courants d'air dans leurs habitations dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure et baisser ou éteindre les lumières électriques.

La Protection civile conseille, en outre, de ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants, et d'éviter les déplacements pendant cette période, sauf en cas de nécessité.

Il est recommandé pour les sorties le port d'un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire. Les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage) sont également à éviter.