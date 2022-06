Une collecte de plus de 16.000 quintaux de laine est attendue dans la wilaya de Nâama lors de la campagne de tonte en cours, a-t-on appris auprès de la Direction de wilaya des services agricoles (DSA).

La quantité de laine qui devrait être collectée cette année verra une légère augmentation par rapport à l'année précédente (environ 15.000 qx collectés).

La laine étant une richesse renouvelable dont le volume évolue en adéquation avec l'augmentation du cheptel, a indiqué le chef de service statistiques à la DSA, Outfout Nacer, soulignant que la laine est disponible en grande quantité à travers les zones steppiques et pastorales de la wilaya qui s’étendent sur 2 millions d’hectares.

Les autorités locales œuvrent à attirer des investisseurs pour les projets basés sur l'exploitation et la valorisation des ressources naturelles de la wilaya, réputée pour l’élevage du bétail, dont la laine, une richesse nécessitant une "exploitation optimale" à collecter pendant la campagne de tonte chaque saison d’été, selon la même source. L’opération de tonte est assurée par des saisonniers professionnels.

Toutefois, la prise en charge des quantités collectées nécessite la disponibilité d'investisseurs pour assurer la commercialisation, le lavage et le traitement de la laine, ainsi que son orientation vers des projets d'industrie de transformation ou l'exportation, ont indiqué à l’APS de nombreux éleveurs de différentes régions de la wilaya. Les éleveurs ont affirmé que la collecte de la laine "est devenue, aujourd’hui, un sérieux problème" pour les éleveurs, nécessitant un soutien et un accompagnement par les porteurs de projets d'investissement spécialisés dans ce domaine, appelés à acquérir de la laine brute à un prix raisonnable auprès des éleveurs de la wilaya pour éviter ainsi la perte de quantités importantes de cette matière.

En raison de l'absence de rentabilité et de l'impossibilité d'exploiter cette laine localement, des unités industrielles de traitement et de transformation hors wilaya s’intéressent à ce produit, surtout que l'acquisition de cette matière auprès des éleveurs de la wilaya est à un prix dérisoire, ont selon les mêmes sources. Des ménagères dans de nombreuses zones pastorales de la wilaya utilisent la laine, de bonne qualité, dans la tapisserie et la confection de djellabas, entre autres, dans une conjoncture où le manque de tanneurs et la disparition de métiers traditionnels dans ce domaine se font sentir au niveau de la wilaya, a-t-on indiqué.

D'autre part, la DSA a fait savoir que des commerçants hors wilaya affluent, pendant la campagne de tonte, pour acheter des quantités de laine locale à l’état brut pour son exploitation par des unités de transformation, notamment des wilayas de M'sila et de Ghardaïa, nonobstant des entreprises d'investissement intéressées par l’exportation de cette matière après son traitement.

La DSA estime le cheptel de la wilaya à 1.697.000 ovins et 34.000 bovins dont 17.000 vaches laitières, ainsi que 1.800 chameaux dont 1.245 chamelles.