Une production de plus de 100.000 quintaux de céréales est attendue à la faveur de la campagne moisson-battage, lancée récemment dans la wilaya d’El Bayadh,

a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service organisation de la production et appui technique à la DSA, Omar Rimes a indiqué, à l’APS, que cette campagne, lancée à travers différentes régions agricoles de la wilaya, à l’instar de Brezina et Boualem, devra toucher une superficie globale de plus de 7.100 hectares cette saison, avec un rendement variant entre 16 et 18 quintaux à l’hectare pour les différentes variétés de céréales.

La campagne moisson-battage a touché jusqu’à présent une superficie de 65 ha pour une quantité produite de près de 1.000 quintaux, a-t-il souligné, faisant observer que l’opération se poursuit.

Les prévisions font état d’une baisse de la production par rapport à la saison écoulée (140.000 quintaux de différentes variétés de céréales).

Cette baisse de la production sur des superficies emblavées de plus de 1.600 ha est dû à des aléas naturels qu’a connus la région durant la p hase de croissance, à savoir les vents de sable violents ayant impacté fortement les terres agricoles.

La DSA oeuvre, en coordination avec différents partenaires, à l’instar des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS), à la réussite de la campagne moisson-battage actuelle, en mobilisant tous les moyens humains et matériels. Selon la même source, plus de 20 moissonneuses batteuses ont été mobilisées pour faciliter l’opération.

La coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) d’El Baya a réservé trois (3 ) dock silos, répartis à travers les daïras d’El Bayadh, Boualem et Bougtob dont les capacités de stockage sont estimées à plus de 50.000 qx, à la faveur de la décision des autorités de la wilaya qui exige les professionnels de la filière à déposer leurs récoltes céréalières à la CCLS pour pouvoir bénéficier d'avantages en la matière. Les services de la CCLS, quant à eux, veillent, dans ce sens à couvrir les charges de transport et l’achat des récoltes des professionnels.

Il a été procédé, jusqu’à présent, au premier paiement des quantités réceptionnées des récoltes céréalières par les CCLS, lesquelles ont dépassé plus de 110 quintaux, selon la même source. Il est exigé des professionnels de la filière des céréales de déposer leur produit au niveau des coopératives de céréale s et des légumes secs pour pouvoir bénéficier des différents dispositifs de soutien agricole et des opérations de régulation foncière, du raccordement au réseau d’électricité agricole et autres du programme agricole, a-t-on ajouté.

Parallèlement à la campagne, les services de la protection civile procèdent, en collaboration avec ceux de la conservation des forêts et la wilaya, à l’accompagnement en prenant une batterie de mesures préventives pour protéger les récoltes contre les incendies, en plus de la sensibilisation des céréaliers, comme par exemple doter les moissonneuses batteuses d’extincteurs.