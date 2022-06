Des "viscères humains ont été retrouvés flottant sur le fleuve" durant les recherches du journaliste britannique Dom Phillips, et de l'expert brésilien Bruno Pereira, disparus il y a une semaine en Amazonie, a déclaré lundi le président brésilien Jair Bolsonaro.

Des membres de la famille de Dom Phillips ont affirmé plus tôt dans la matinée que deux corps avaient été retrouvés, mais que l'identification était encore en cours, une information non confirmée pour le moment par la police locale. Dom Phillips, 57 ans, travaillait en tant que collaborateur régulier du quotidien The Guardian. Bruno Pereira, 41 ans, était lui, spécialiste reconnu des peuples autochtones.

Les deux hommes voyageaient ensemble dans la vallée de Javari, située dans l'ouest de l'Amazonie, près du Pérou, une région très difficile d'accès, qui connaît une escalade de la violence armée en raison de la présence de mineurs, d'orpailleurs et de braconniers.

Les deux hommes ont quitté Atalaia do Norte, dans l'Etat d'Amazonas, pour interviewer des habitants autour d'une base de la Funai - l'organisme gouvernemental chargé des peuples autoc htones -, et ont rejoint le lac Jaburu vendredi soir.