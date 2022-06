Les services de la Protection civile de la wilaya de Guelma assurent le transport aller et retour d’un candidat au baccalauréat (session juin 2022) atteint d’un handicap moteur dans la commune d’Héliopolis, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de la Direction locale de ce corps constitué.

L’unité principale de la Protection civile a réservé une ambulance équipée et une équipe d’agents pour assurer le transport de ce candidat dans les meilleures conditions, a précisé la même source à l’APS, indiquant que le transport du candidat est assuré le matin et l’après-midi (aller et retour) depuis le premier jour des épreuves jusqu’au dernier.

Ce candidat, âgé de 18 ans, et qui habite dans la commune d’Héliopolis (5 km au Nord de Guelma) passe les épreuves du baccalauréat au lycée Mohamed Haddadi de cette même commune, est-il précisé.

Pour sa part, le candidat, en l'occurrence Ahmed Hayahoum, a exprimé sa reconnaissance pour cette initiative humanitaire des services de la Protection civile, assurant que cela lui a permis de se concentrer davantage sur l’examen sans avoir à se préoccuper des déplacements.