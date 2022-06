Plus de 170 familles qui vivaient dans des habitations précaires dans la localité de "Belgaïd", ont été relogées dans des logements décents au nouveau pôle urbain de la commune de Bir El-Djir (Oran), a-t-on appris de la direction du logement de la wilaya.

Sous la supervision du wali d’Oran, Saïd Sayoud, les services de la direction du logement, en coordination avec l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et la commune de Bir El-Djir, ont relogé 172 familles qui demeuraient dans des constructions illicites au niveau de la localité de "Belgaïd" dans des logements de type F3 au pôle urbain de la commune de Bir El-Djir, qui comprend 4.400 logements publics locatifs. Immédiatement après l’opération de relogement, les services techniques de la commune de Bir El-Djir ont procédé à la démolition des constructions illicites, avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, a indiqué la même source, notant que l’opération s’est déroulée dans des conditions normales.

Les mêmes services ont précisé que la démolition des constructions illicites se poursuit à travers la daïra de Bir El-Djir.

Pour rappel, 54 constructions illicites et 7 autres en cours ont été démolies cette année à travers différentes communes de la wilaya, notamment dans la localité de Hassiane Toual (commune de Benfreha), à Es-Senia et à Bir El-Djir.