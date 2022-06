Une mission du Fonds monétaire international (FMI) est attendue cette semaine en Zambie pour mener des discussions avec des responsables zambiens sur l'épineuse question de la dette qui étrangle le pays depuis de nombreux mois.

La directrice générale adjointe du Fonds, Antoinette Monsio Sayeh, arrivera mardi pour une visite de deux jours afin de rencontrer le président Hakainde Hichilema, ainsi que le ministre des Finances, le gouverneur de la banque centrale et d'autres hauts responsables, a annoncé lundi le ministère zambien des Finances dans un communiqué.

En décembre, la Zambie avait obtenu un renflouement de 1,4 milliard de dollars du FMI, mais cet accord de principe sur trois ans avait été concédé contre l'engagement du gouvernement d'entreprendre de profondes réformes économiques.

Le pays cherche désormais à organiser une réunion élargie avec ses créanciers pour débloquer le financement et restructurer sa dette de 17,3 milliards de dollars.

"Des discussions de haut niveau entre le FMI et le gouvernement se concentreront sur les développements économiques récents, les effets des développements économiques mondiaux tels que les prix élevés du pétrole et des engrais sur l'économie zambienne et discuteront des progrès réalisés dans la restructuration de la dette - une étape importante vers un programme formel avec le FMI", précise le ministère. Lors de négociations passées avec les créanciers, les gouvernements précédents avaient échoué à débloquer des plans de sauvetage et, en 2020, la Zambie était devenue le premier pays d'Afrique à faire défaut de paiement sur sa dette extérieure pendant la pandémie de Covid-19.

Mais depuis l'élection de Hakainde Hichilema à la présidence du pays l'année dernière, celui-ci a fait des progrès dans le rétablissement de ses relations avec les créanciers.

Le nouveau gouvernement revendique également des progrès significatifs concernant le redressement de la situation économique et financière de la Zambie.