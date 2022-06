Le président sénégalais Macky Sall a inauguré lundi à Dakar la première Ecole de la Marine sénégalaise, un établissement ayant pour but de renforcer les capacités humaines et matérielles du Sénégal en vue de lui permettre d'exercer pleinement sa souveraineté sur son espace maritime.

Le Sénégal dispose d'une façade maritime longue de plus de 700 km et possède un territoire marin estimé à plus de 212.000 km².

Le sort du Sénégal est lié à la mer '''au regard des zones et des ressources à surveiller, à exploiter et à gérer'', a notamment indiqué M.

Sall, soulignant que plus de 90% des flux commerciaux et des données informatiques transitent aujourd'hui par les océans.

''Malheureusement, a-t-il ajouté, tout cela nous expose aussi aux risques et périls liés à la situation de notre pays côtier.

Je pense à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, à la piraterie, aux réseaux d'émigration clandestine, à la pollution marine, au trafic de drogue, d'armes, et j'en passe''.

Insistant sur la montée en puissance de la marine sénégalaise, il a relevé que l'Ecole de la Marine sénégalaise ''vient à son heure pour répondre au besoin pressant de formation de marins militaires compétents, capables d'opérer convenablement et d'entretenir la flotte militaire moderne'' que le Sénégal est en train de bâtir.

A ce sujet, le chef de l'Etat a annoncé la livraison, à partir de 2023, de plusieurs navires modernes dotés d'équipements sophistiqués.