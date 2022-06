Des artistes plasticiens de la wilaya de Mascara ont réalisé des fresques murales au niveau des infrastructures relevant du nouveau pôle sportif de Sig, en prévision de la 19ème édition des Jeux méditerranéens qui débutera le 25 juin 2022.

Six artistes, munis de leurs pinceaux et de pots de peinture, ont ainsi reproduit des paysages inspirés de la beauté du Sahara et des régions côtières ainsi que des scènes de la vie quotidienne et des us et coutumes du peuple algérien en plus du logo et de la mascotte de la 19 e édition des JM. Le pôle sportif de Sig accueillera une partie des compétitions de cet événement méditerranéen, rappelle-t-on.

La direction locale de la Jeunesse et des sports a indiqué que plus de 20 artistes ont été mobilisés pour réaliser des peintures murales et des slogans promotionnels pour cet événement sportif au niveau des différentes communes de la wilaya.

Par ailleurs, un programme artistique et culturel a été concocté et sera proposé aux délégations sportives et à la presse étrangère pour faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de la région.