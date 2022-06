Avec un cinquième titre continental, décroché samedi à Saint-Pierre (Maurice), Larbi Bourrada est devenu le décathlonien algérien le plus titré dans l'histoire de cette spécialité, devant son ex-entraîneur, Mourad Mahour-Bacha, qui pendant sa carrière d'athlète avait remporté quatre titres.

A Saint-Pierre (Maurice), le décathlonien Bourrada a totalisé 7776 pts devançant deux Sud-Africains, Friedrich Pretorius (7504 pts) et Jesse Perez (7396 pts).

Avant ce cinquième titre, Bourrada a été déjà sacré à Addis-Abeba (2008/7574 pts), Nairobi (2010/8148 pts), Marrakech (2014/8311 pts) et au Nigeria (2018/8099 pts).

Pour sa part, Mahour-Bacha avait remporté les titres continentaux de Rabat (1984/7022 pts), Le Caire (1985/6712 pts), Lagos (1989/7080 pts) et Maurice (1992/7467 pts).

Les autres internationaux algériens qui figurent dans ce palmarès des décathloniens les plus titrés de l'histoire sur le plan continental (Jeux Africains non inclus) sont: Youcef Redouane (deux titres) et le duo Mohamed Bensaâd et Mohamed Aït Ouhamou, avec un titre chacun.

Youcef Redouane avait remporté ses deux titres à Dakar et à Alger, respectivement en 1998 et 2000, alors que Bensaâd et Aït Ouhamou ont été sacrés, respectivement en 1979, à Dakar, et 1989 à Annaba.

Un bel exploit donc pour Bourrada, qui reste au Top niveau, malgré ses 34 ans, et c'est de bon augure avant les Jeux Méditerranéens d'Oran, dont les épreuves d'athlétisme se dérouleront entre le 1er et le 4 juillet.