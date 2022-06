Le complexe touristique "Les Andalouses" est prêt à accueillir les sportifs des deux disciplines de voile et handball féminin, lors de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue cet été à Oran, a assuré, dimanche, la direction du complexe.

Disposant d’un hôtel composé de quatre blocs avec une capacité d’accueil global de 373 chambres et 14 suites, en plus de 125 bungalows, le complexe sera totalement destiné aux sportifs et leurs accompagnateurs, a indiqué à l’APS, Miloud Debbas, responsable de la direction technique de ce site.

"Nous travaillons depuis un bon bout de temps en étroite collaboration avec le Comité d’organisation des jeux. Tout fonctionne comme prévu. Les préparatifs pour accueillir l’évènement ont atteint un stade avancé. Je peux même affirmer qu’on sera prêts à 100% le jour +J+" , a-t-il assuré.

Le complexe "Les Andalouses", qui abritera des épreuves de voile lors des JM, a déjà fait l’objet d’une visite d’inspection de la part des membres du Comité international des JM (CIJM), au cours de leur dernier séjour à Oran pour évaluer l’état d’avancement des préparatifs de la messe sportive méditerranéenne.

A ce propos, le même responsable s’est dit "réjoui" par le constat des membres du CIJM "qui sont partis très satisfaits de nos préparatifs aussi bien pour l’hébergement des athlètes et leurs accompagnateurs que le site mis à la disposition des organisateurs des épreuves de voile", a-t-il ajouté.

En raison du nombre élevé des participants aux JM, estimé à plus de 5.000 personnes entre sportifs et membres des différents staffs, le Comité d’organisation a décidé de retenir de nouveaux sites d’hébergement, en plus du village méditerranéen, dont la capacité d’accueil ne dépasse pas les 4.200 lits.

A cet effet, il a été décidé d’affecter les athlètes de voile au complexe « Les Andalouses », d’autant plus qu’il s’agit du site qui va abriter les compétitions de cette discipline. Les handballeuses des sélections concernées par le tournoi de la petite balle des dames, au nombre de sept, seront aussi hébergées dans ledit complexe, ce qui leur permet d’être proches du site de leur compétition à savoir, la salle omnisports "Hachemi-Hantaz" à Aïn El-Turck. Par ailleurs, la direction du complexe a assuré qu’elle va mettre à la disposition des hôtes de l’Algérie son centre de thalassothérapie, inauguré il y a près de trois ans, a fait savoir M. Debbas.

Il a, en outre, informé qu’un riche programme artistique est en préparation au profit des résidents du complexe lors des JM, en plus d’une exposition des produits d’artisanat qui sera mise sur place en collaboration avec la chambre d’artisanat d’Oran.