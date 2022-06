Les adultes qui ont souvent eu des otites étant petits auraient plus de risques de devenir sourds, selon une enquête médicale, la Newcastle Thousand Families Stud, réalisée en Angleterre

Les maladies infantiles ont un impact sur la santé des adultes. Les otites à répétition des enfants doivent être bien suivies et soignées. Mais elles devraient aussi inciter les adultes touchés petits par ces infections à consulter régulièrement un ORL, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Ear end Hearin. En effet, elles seraient souvent la cause d'une surdité à l'âge adulte.

La Newcastle Thousand Families Study a suivi le parcours de santé de 1 142 enfants de leur naissance en 1947 jusqu'à nos jours. Grâce à toutes les données recueillies, les chercheurs ont pu évaluer l'état de santé des participants sur le long terme et corréler certains problèmes de santé à d'autres. En particulier l'impact des maladies infantiles sur la santé des adultes.

Les chercheurs de l'Institut de Santé et de Société de l'Université de Newcastle ont testé l'audition des adultes de 67 ans. Ils ont constaté que les personnes ayant des problèmes graves d'audition ont été petits souvent sujets à des infections, comme les otites et les angines.

« Réduire les infections infantiles pourraient donc aider à prévenir les pertes d'audition plus tard», explique Mark Pearce, docteur en épidémiologie et co-auteur de l'étude.

«D'autant plus que la perte auditive peut avoir un grand impact sur la vie d'une personne. Elle peut les isoler de la famille, des amis et du milieu professionnel. Et, elle est souvent liée à d'autres problèmes de santé comme la dépression et la démence». «Les résultats de cette étude nous rappellent fait il n'est jamais trop tôt pour penser à protéger votre audition», conclut le chercheur.