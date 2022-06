Deux enfants sur trois connaissent au moins un épisode d'otite avant leur troisième anniversaire. Banales, mais pas pour autant bénignes, ces infections doivent être bien suivies et traitées.

Les otites, fréquentes chez les tout-petits

Curieusement, pour comprendre pourquoi les enfants font des otites, l'élément clé n'est pas l'oreille, mais le conduit entre l'oreille et le nez : la trompe d'Eustache. Tout se joue autour du trio nez-conduit-oreille et de l'âge de l'enfant. Avant 2-3 ans, ils ne savent pas se moucher et ils reniflent pour dégager leur nez. Les microbes accumulés dans leurs fosses nasales remontent alors en partie par la trompe d'Eustache vers l'oreille. C'est ainsi qu'un simple rhume peut virer en otite.

Infections certes banales, les otites doivent pourtant être prises au sérieux. On sait que, plus le premier épisode survient tôt, plus le risque d'otites à répétition augmente. Il est donc important de consulter si l'enfant se plaint de douleurs ou se frotte l'oreille régulièrement, s'il a de la fièvre ou si un écoulement de pus apparaît. Et, ensuite, il faut bien suivre le traitement antibiotique prescrit lors d'un épisode aigu. Les otites en elles-mêmes ne sont pas contagieuses, c'est le virus qui les accompagne qui est transmissible.

Il existe plusieurs types d'otites :

- L'otite externe, dite « du baigneur » : l'inflammation se situe dans le pavillon de l'oreille. Généralement provoquée par une allergie, une infection bactérienne, virale ou cutanée ou par de l'eau restée dans le conduit auditif externe. La douleur est vive et augmente si l'on appuie sur l'oreille. Un écoulement peut s'échapper de l'oreille.

- L'otite moyenne infectieuse : elle est due à une infection virale ou bactérienne qui atteint l'oreille par la trompe d'Eustache. Fréquente chez les enfants enrhumés, l'écoulement du nez et de la gorge se fait plus difficilement, les bactéries et les virus se retrouvent coincés dans ce canal. La douleur, vive, s'accompagne de fièvre, de maux de tête et de gorge, ainsi que d'éventuels vomissements et diarrhées. Dans certains cas, elle peut atteindre le stade de l'abcès.

- L'otite interne : l'otite interne est un problème viral (oreillons, rougeole, grippe) ou bactérien (otite maltraitée) souvent accompagné de bourdonnements, de surdité ou de nausées.