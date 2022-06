Des antibiotiques en cas d’infection, cela paraît logique ! Mais on entend dire qu’on en prend trop. Le point sur les bons soins pour guérir au mieux ces infections de l’oreille, avec le Dr Luc Périno, médecin généraliste.

Une otite guérit-elle sans antibiotiques ?

Actuellement, les autorités de santé recommandent de ne pas traiter l’otite moyenne aiguë de l’enfant avec des antibiotiques durant les 72 premières heures. Ils ne sont pas utiles à ce stade, car ils ne modifient pas la douleur, ni la fièvre. De plus, ils ne changent rien au risque de complications et n’empêchent pas les récidives. En général, l’otite guérit seule en cinq ou six jours, sans séquelles. Normalement, le médecin doit juste surveiller l’oreille pendant trois jours, pour vérifier qu’il n’y a pas de complication.

Pourquoi le médecin en prescrit-il ?

On donne des antibiotiques au bout de trois jours si la fièvre et la douleur persistent ou s’il y a un écoulement purulent, pour éviter que l’infection ne se propage. Principalement chez les enfants entre 6 mois et 2 ans, pour lesquels le risque de complications est plus important. Au-delà de 2 ans, les antibiotiques sont moins nécessaires et jamais systématiques.

Comment soulager l’enfant ?

Pour calmer la douleur et la fièvre, on donne du paracétamol, voire des anti-inflammatoires si le paracétamol ne suffit pas et que l’enfant a plus de 6 mois. Jamais de gouttes ­auriculaires, car elles sont contre-indiquées en cas de tympan perforé et augmentent la résistance aux antibiotiques. Si l’enfant a moins de 6 mois et que l’otite persiste au-delà de trois jours, il est nécessaire de consulter un pédiatre ou un ORL.

Le suivi doit être plus strict, car plus un enfant fait des otites tôt, plus le risque de récidives et de complications est élevé.