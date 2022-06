Les deux tiers des enfants ont au moins une otite avant 3 ans, le plus souvent banale. Pourtant, les aléas de cette infection restent un mystère pour bien des parents. Les réponses aux questions que vous vous posez par le Dr Thierry Lejeune, pédiatre.

Puis-je lui laver les cheveux quand il a une otite?

S’il s’agit d’une otite moyenne aiguë, cas le plus fréquent l’hiver, pas de problème. En revanche, en cas d’otite externe, qui est une infection du conduit auditif et non du tympan, mieux vaut éviter momentanément les shampooings. Ou alors trouver un système pour que l’eau ne pénètre pas dans l’oreille, par exemple un gobelet.

La piscine augmente-t-elle le risque d’otite?

Là encore, le problème se pose surtout pour les otites externes : il faut absolument éviter que l’eau ne rentre dans l’oreille. Plus généralement, la piscine est déconseillée en cas d’otite, car celle-ci favorise la transmission des infections.

Enrhumé, l’enfant est d’autant plus vulnérable face à d’autres germes qu’il a du mal à bien se sécher.

Les antibiotiques ne vont-ils pas le rendre fragile ?

Les antibiotiques ne vont pas affaiblir votre enfant mais, à force d’en prendre, on risque de sélectionner des germes plus résistants. Avant l’âge de 2 ans, l’antibiothérapie est systématique. Après, ce n’est pas toujours justifié : cela dépend de l’aspect du tympan et des antécédents de l’enfant. Qui, de toute façon, va se défendre de mieux en mieux au fur et à mesure qu’il grandit.

Faut-il supprimer les produits laitiers chez les enfants qui font des otites?

Aucune étude sérieuse n’a démontré l’incidence des protéines de lait dans l’apparition de l’otite, et le lien entre les deux n’a pas été clairement établi. Je ne suis donc pas favorable à leur suppression. D’autant qu’un régime alimentaire sans lait risque d’entraîner des carences.

L’homéopathie, ça marche pour les otites ?

L'homéopathie fonctionne bien dans le cas des rhinopharyngites à répétition : Apis, Belladonna ou Hypericum Perforatum méritent d’être essayés. En revanche, pour soigner une otite moyenne aiguë qui réveille l’enfant en pleine nuit, ce ne sera pas suffisant. Mieux vaut un antalgique (dans l’idéal, une dose de Doliprane® et une dose de Codenfan®), qui permet d’apaiser la douleur et d’attendre le lendemain pour consulter un médecin.

Les otites peuvent-ils le rendre sourd ?

Oui, si on n’y fait pas attention. En effet, un enfant qui fait des otites à répétition risque de développer des otites séro-muqueuses. Elles se caractérisent par l’apparition d’une « glu » derrière le tympan, qui ne parvient pas à s’évacuer et provoque un déficit d’audition.

Une petite intervention est alors nécessaire : on pose un drain (également appelé Yo-Yo ou diabolo) pour aérer la cavité du tympan et faire en sorte que la glu s’élimine naturellement. Ce drain reste en place de six à douze mois, et permet à l’enfant de retrouver une bonne audition.

Aura-t-il du mal à parler correctement plus tard ?

Si l’enfant développe des otites séro-muqueuses entre 2 et 3 ans, à l’âge où il commence à parler vraiment, cela peut le gêner dans l’apprentissage du langage. Car s’il a du mal à distinguer les différents sons, il aura forcément du mal à les reproduire. Les Yo-Yo sont d’autant plus utiles entre 18 mois et 3 ans que l’enfant a besoin de bien entendre pour développer son vocabulaire.

Les poussées dentaires provoquent-elles des otites ?

L’otite est une inflammation du tympan, liée à un virus ou à une bactérie. La poussée des dents n’est donc pas la cause directe, mais les deux phénomènes peuvent être liés. Quand une dent est prête à sortir, les gencives sont très gonflées et l’enfant a tendance à mettre tout à la bouche pour calmer la douleur : bactéries et virus circulent donc plus rapidement.