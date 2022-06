Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, lundi à Alger, la ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Katja Keul, en visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Cette visite entre dans le cadre de la consolidation des liens d’amitié et de partenariat entre les deux pays qui célèbrent, cette année, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-on expliqué de même source.

"La rencontre a été l’occasion de procéder à un examen de l’état des relations algéro-allemandes dans les différents domaines de coopération en prévision des prochaines échéances bilatérales", selon le communiqué.

Ont également été abordées les questions d’actualité aux niveaux régional et international, ainsi que la consolidation du partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), ajoute le texte.

A l'issue de la rencontre, et en présence du ministre, il a été procédé à la signature d’un Accord de coopération culturelle et scientifique par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Chakib Kaid, et Mme Keul, a-t-on fait savoir.

... et le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu, dimanche à Alger, le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration, M. Idriss Dokony Adker, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère.

"Les discussions ont porté sur l’état des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les voies et moyens de leur renforcement", précise la même source.

En outre, les derniers développements de la situation sécuritaire en Afrique, et plus particulièrement dans la région sahélo-saharienne, ont été abordés à la lumière des défis imposés par la prolifération de la menace terroriste et de la criminalité transnationale dans cette région, ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales et des perspectives prometteuses de leur élargissement à de nouveaux domaines, tout en soulignant la convergence de vues des deux pays concernant les questions d’intérêt commun, dans le prolongement de leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique.

Dans cette perspective, M. Lamamra a mis en évidence les orientations stratégiques que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a imprimées à l’action de l’Algérie en Afrique en termes de promotion de la sécurité et de l’intégration continentales pour concrétiser les ambitions de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Enfin, il a été réaffirmé l’attachement au principe de "solutions africaines aux problèmes de l’Afrique" des deux pays et au rôle déterminant qui incombe à l’organisation continentale en matière d’établissement de partenariats effectifs et mutuellement avantageux, conclut le communiqué.