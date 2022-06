Les participants au 12e congrès de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) ont affirmé, dimanche à Alger lors de la clôture des travaux, l'attachement de l'Organisation à soutenir les efforts consentis pour l'édification de l'Algérie nouvelle.

L'ONM "renouvelle sa contribution à la concrétisation d'un projet national qui libère les capacités politiques et économiques et débarrasse le pays de toute dépendance dans tous les domaines", lit-on dans le communiqué final sanctionnant les travaux du congrès.

Le communiqué final du Congrès qui a vu la participation de plus de 500 délégués de toutes les wilayas du pays souligne la nécessité de "soutenir toutes les initiatives qui ouvrent des perspectives économiques, sociales et culturelles", mettant en exergue "les positions honorables des moudjahidine en toutes circonstances et occasions nationales, en dépit de leur âge avancé et des problèmes qu'a connus l'organisation ces dernières années", sans oublier "les sacrifices consentis par ces Hommes pour recouvrer la souveraineté nationale et combattre le colonialisme".

Les participant s ont salué le message adressé aux congressistes par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans lequel il a exprimé sa "reconnaissance du rôle des moudjahidine et des sacrifices qu'ils ont consentis aux côtés des valeureux martyrs, outre leur contribution dans plusieurs projets de développement dans le cadre de la bataille de construction et d'édification post-indépendance, ainsi que leurs positions honorables dans les moments difficiles auxquels le pays a fait face et les défis qu'il a connus dans divers domaines".

Au deuxième et dernier jour des travaux du Congrès, il a été procédé à l'élection des membres du nouveau Conseil national de l'ONM représentant différentes wilayas du pays et duquel découlera le Secrétariat national qui verra l'élection d'un nouveau secrétaire général durant la première session du Conseil national dont la tenue est prévue au cours des prochains jours conformément aux dispositions des statuts.

Au terme des travaux, les rapports des quatre comités qui se sont penchés sur l'examen des statuts, de l'histoire, de l'information et des affaires socio-économiques ont été adoptés.