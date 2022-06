Le secteur de l'Education nationale s’emploie à mettre en œuvre un système éducatif "rentable", dans le cycle primaire, dès la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, a annoncé dimanche à Béni-Ounif dans la wilaya de Bechar le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed.

"Le ministère de l’Education nationale compte mettre en œuvre dès la prochaine année scolaire, un système éducatif rentable, homogène et efficace, notamment dans le cycle primaire, qui est la base de l’enseignement et ce, conformément aux orientations du président de la République M. Abdelmajid Tebboune", a précisé le ministre lors d’une rencontre avec la presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Bechar.

M. Belabed a indiqué aussi qu’un certain nombre de mesures concernant la mise en œuvre du système éducatif sera dévoilé dès la prochaine rentrée scolaire, à l’exemple de l’ajustement des programmes scolaires, l’allègement du poids des cartables, des méthodologies, du renforcement de la pratique de l’éducation physique au niveau du cycle primai re et l’introduction de la filière des arts dans l’enseignement secondaire, à savoir l’audiovisuel, cinéma, théâtre et les arts plastiques.

Le ministre qui a procédé au centre des examens du baccalauréat Namir Abed, du chef-lieu de la daïra frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar), à l’ouverture des plis des épreuves de la séance de l’après-midi pour les filières technologiques, a affirmé à l’adresse des candidats que "l’Etat s’oriente vers l’enseignement des sciences et technologies et ce, à travers plusieurs écoles spécialisées, dont notamment l’école supérieure des mathématiques, de même qu’elle compte ouvrir deux autres écoles spécialisées, à savoir celles de l’intelligence artificielle et des technologies avancées et ce, dans l’unique but d'améliorer nos technologies et l’économie nationale".

Le ministre de l’Education nationale qui était accompagné du professeur Noureddine Ghouali, conseiller du président de la République, chargé des affaires de l'éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a achevé sa visite de travail par la visite des chantiers en voie de finalisation de deux CEM dans la commune de Bechar, avec une capacité globale de plus de 1.000 places pédagogiques.

Il a procédé également à l’inauguration officielle du siège de la nouvelle direction locale du secteur de l’éducation, réalisé et équipé pour un montant de plus de 240 millions dinars au titre de l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires du secteur dans la région.

Dans la wilaya de Bechar, 6.395 candidats prennent part ce dimanche aux épreuves du baccalauréat (session juin 2022) répartis sur 29 centres d’examens.