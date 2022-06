Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration de la République de Tchad, Idriss Dokony Adker a effectué dimanche une visite au siège de l'Ecole supérieure de police "Ali Tounsi" de Châteauneuf (Alger), où il s'est enquis de plus près des différents programmes de formation dispensée au sein de cette école.

M. Idriss Dokony qui était accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud et du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Farid Bencheikh, a suivi un exposé détaillé sur l'histoire de l'école, de ses missions et de son système de formation, ainsi que sur l'ensemble des spécialités et les ressources matérielles, humaines et pédagogiques dont dispose la Direction générale de la Sûreté nationale, dans le but d'assurer une formation de qualité en adéquation avec les défis actuels en matière de lutte contre toutes formes de criminalité.

L'exposé, présenté par des cadres supérieurs de la Sûreté nationale, a également évoqué les conditions de la formation dans les écoles de police à travers le territ oire national, ainsi que la formation dont bénéficient les affiliés à la Sûreté nationale dans le cadre du partenariat local avec les écoles et les instituts nationaux et de la coopération avec d'autres pays.

A été exécuté à cette occasion un exercice de simulation de lutte contre les émeutes par les forces de police qui ont utilisé des armes et d'autres équipements dédiés à ce type d'interventions.

Au terme de sa visite, le ministre tchadien s'est rendu au Musée central de police qui met en exergue les haltes charnières de l'histoire de la police algérienne, notamment la coopération policière entre l'Algérie et d'autres pays, et comprend également certaines armes qui étaient utilisées auparavant et des tenues officielles de la police appartenant à d'autres pays ayant des relations de coopération avec l'Algérie. Il a en outre signé le registre du musée.

Le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration qui effectue une visite en Algérie, s'était entretenu avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud.