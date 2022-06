La première journée d'épreuves s'achève, dimanche, pour les plus de 700.000 candidats au Baccalauréat (session 2022) dans une ambiance empreinte d'optimisme et de sérénité avant la suite dans les jours qui viennent.

A la fin de la journée, l'ambiance est détendue. La plupart des élèves sont tout sourire à la sortie de l'épreuve. Certains s'empressent de déchirer leurs sujets, alors que d'autres poussent des cris de soulagement, heureux d'avoir réussi à s'en tirer sans trop de casse.

Conscients de l'importance de cette journée déterminante pour leur avenir, les candidats ont affirmé avoir bien préparé l'examen. La plupart exultent et s'attendent logiquement à de bons résultats.

Depuis Reggane, d'où il a donné le coup d'envoi des épreuves du Baccalauréat qui se poursuivront cinq jours durant (du 12 au 16 juin), le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que les épreuves ont débuté à travers le territoire national dans de "bonnes conditions".

Au Sud du pays, les épreuves du Baccalauréat ont débuté dimanche dans de bonnes conditions d’organisation et dans une ambiance d'optimisme parmi plusieurs candidats, ont constaté des journalistes de l'APS.

Les nombreux candidats approchés, ont exprimé leur satisfaction des conditions d’organisation de l'examen.

Pas moins de 69.978 candidats, répartis sur 281 centres d’examen à travers les wilayas d’Ouargla, Adrar, Béchar, El-Oued, Illizi, Tindouf, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Touggourt, El-Meghaïer, El Méniaâ, et Tamanrasset, ont passé les premières épreuves du Baccalauréat.

Au Centre, un total de 150.416 candidats, répartis sur 507 centres d’examen à travers les wilayas d'Ain Defla, Médéa, Tipaza, Djelfa, Chlef , Blida, Tizi-Ouzou, Bouira et Boumerdès, ont fini de plancher sur les épreuves de la première journée du "Bac" dans une ambiance "sereine".

A l'Est du pays, les épreuves du baccalauréat se sont déroulées dans de "bonnes conditions" d’organisation pour les 232.634 candidats, répartis sur plus de 700 centres d'examen à travers les wilayas de Constantine, Souk Ahras, El Tarf, Tébessa, M’sila, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Skikda, Annaba, Guelma, Mila, Biskra, Ouled Djellal et Khenchela.

A l'Ouest du pays, ils étaient plus de 124.000 candidats, répartis sur près de 400 centres d'examen à travers les wilayas d'Oran, Mascara, Sidi Belabbès, Relizane, Tiaret, Tlemcen, Ain-Témouche nt et Naâma, à passer ce dimanche leur première épreuve officielle du Baccalauréat 2022.

En outre, un total de 6.100 détenus passe cette année l'examen du "Bac" dont 147 femmes, avait annoncé samedi la Direction générale de l'administration pénitentiaire.

Ces candidats sont répartis sur 47 établissements pénitentiaires agréés comme centres d'examen, sous la supervision de l'Office national des examens et des concours (ONEC).

Par ailleurs, le ministre de l'Education a précisé, lors d'un point de presse, que les résultats du "Bac 2022" seront annoncés "à la fin de la troisième semaine ou au début de la dernière semaine du mois de juillet".

M. Belabbed a rejeté la possibilité de baisser la moyenne de réussite au Baccalauréat, soutenant qu'"est considéré comme admis tout candidat ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20 ou plus à cet examen".

Il a affirmé, également, que la crédibilité du diplôme du Baccalauréat "est garantie et protégée" et que "le travail se poursuit pour mettre un terme à tous les comportements" pouvant porter préjudice à cette crédibilité".

Il a rappelé, à ce titre, "les mesures sécuritaires et réglementaires mises en œuvre en la matière".