Bravant ses conditions sociales et ses cinquante années d'âge, Mme Rkia Smaili s’est présentée dimanche, pour la 3ème fois aux épreuves du baccalauréat session juin 2022 à Chlef, dans l’espoir d’écrire l’histoire du succès d’une candidate pas comme les autres.

Une histoire qui a commencé dans les années 80 du siècle dernier, quand Mme Smaili abandonna ses études en première année secondaire.

Elle décida de les reprendre en 1992, en s’inscrivant au Centre national d'enseignement à distance (Cned), ce qui lui a permis d’atteindre le niveau de troisième année secondaire.

C’est ainsi qu’elle passa pour la première fois son bac en 1994. Mais elle échoua et retourna rapidement à sa vie et à ses responsabilités sociales, jusqu'en 2016, date de sa 2eme tentative de décrocher le bac, qui s’avéra malheureusement infructueuse.

Ces deux échecs qui auraient pu ébranler la volonté de tout candidat, n’ont nullement entamé la détermination de Rkia, dont le rêve de décrocher le bac et d’accéder à l’université est demeuré intact.

Pour la 3eme fois dans sa vie, Mme Smaili décida donc de repasser son bac cette année. Une décision qui coïncida, malheureusement, avec le décès de sa mère. "Ma mère est décédée au début de l’année scolaire", a-t-elle raconté à l’APS, mais, encore une fois, cette dame courage a tenu bon et s'est inscrite sur les listes des candidats libres au bac.

En ce premier jour des épreuves de langue arabe, la candidate s’est dite "optimiste" quant au résultat de cet examen.

A la fin des épreuves de la matinée, elle est rentrée chez elle pour préparer le déjeuner à sa petite famille, avant de revenir dans l’après-midi pour passer les épreuves de l’éducation islamique.

Concilier la vie de famille avec ses ambitions d’études et de vie professionnelle, tel est le défi ambitionné par cette dame, qui espère un jour que son histoire soit couronnée par une carrière de journaliste professionnelle, et devenir ainsi un modèle de courage et de réussite.