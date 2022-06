Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a assuré dimanche depuis la région frontalière de Beni Ounif dans la wilaya de Béchar qu'"aucune fraude n'a été enregistrée" au premier jour des épreuves du baccalauréat (session juin 2022) qui ont débuté ce matin.

Dans une déclaration à la presse après avoir procédé à l'ouverture des enveloppes des sujets des épreuves de l'après-midi au Lycée Namir Abad à Beni Ounif, M. Belabed a affirmé qu'"aucune fraude n'a été enregistrée aujourd'hui", se félicitant des bonnes mesures d'organisation prises cette année, notamment en termes de "respect de l'horaire unifié d'ouverture des enveloppes à l'échelle nationale" qui permet, a-t-il dit, de "garantir la crédibilité du diplôme du baccalauréat".

Evoquant les réformes prévues dans le secteur à la prochaine rentrée scolaire, le ministre a précisé qu'"elles concerneront essentiellement les cycles primaire et secondaire", rappelant à cet égard la création de la filière artistique (théâtre, cinéma, audiovisuel, arts plastiques et musique) qui sera enseignée en deuxième année du secondaire.

Concernant le dossier de l'intégra tion des titulaires de contrats de pré-emploi dans le secteur comme guides pédagogiques, M. Belabed a fait savoir que "le dossier entériné par le président de la République a été clôturé en mai dernier comme prévu", soulignant que plus de 40.000 jeunes avaient été intégrés dans des postes permanents.

Le ministre de l'Education nationale avait donné, dimanche matin depuis la daïra de Reggane dans la wilaya d'Adrar, le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat, en procédant à l'ouverture des enveloppes des sujets de la première épreuve au centre d'examen du lycée Amhamed Djebabri.

M. Belabed était accompagné du conseiller du président de la République chargé des affaires de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, du wali d'Adrar, Larbi Bahloul, de représentants des autorités civiles et militaires, de membres du Parlement et de représentants des organisations de parents d'élèves.

Au niveau national, plus de 700.000 candidats se présentent, du 12 au 16 juin, aux épreuves du baccalauréat à travers plus de 2.500 centres d'examen.