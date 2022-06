Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Batna organise une campagne de sensibilisation sur le recrutement dans les rangs de ce corps constitué, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de ce groupement territorial.

Cette campagne de sensibilisation, lancée dernièrement et qui se poursuit, vise à faire connaître aux personnes désirant intégrer les rangs de la Gendarmerie nationale, les conditions et les procédures à suivre pour le dépôt du dossier de recrutement, a souligné la même source. L’initiative cible, a-t-on indiqué, la catégorie des jeunes désirant intégrer les rangs de la Gendarmerie nationale pour les catégories des sous-officiers contractuels et sergents contractuels.

La campagne de sensibilisation vise également à faire connaître aux jeunes les conditions générales de recrutement et les conditions relatives à l’âge et au niveau scolaire pour chaque catégorie, les méthodes d’inscription préliminaires, la constitution du dossier de candidature et les modalités de dépôt du dossier, a indiqué la même source.

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Batna ouvre ses portes à tous les jeunes désirant intégrer les rangs de la Gendarmerie pour leur donner les explications nécessaires, a-t-on relevé, soutenant que les personnes intéressées doivent se rapprocher du siège du groupement, situé au chef-lieu de wilaya, le contacter via le numéro vert 1055 ou se rendre à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de leur commune de résidence.