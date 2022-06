Les travaux de raccordement de 119 foyers au réseau de gaz naturel dans les communes de Khenchela et Kaïs ont été lancés, dimanche, dans le cadre du programme complémentaire de développement de cette wilaya.

Le coup d’envoi des travaux de raccordement de 119 foyers au réseau de gaz naturel dans les communes de Khenchela et Kaïs a été donné dans la cité Sadek Belaabed de Kaïs et la cité Hebach Oumiliki de Khenchela par le wali, Youcef Mahiout, en présence du directeur de wilaya de l’Energie, Mouled Benslimane, et du directeur régional de distribution de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (région Est), Ahmed Tabache.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de distribution de l’électricité et du gaz de Khenchela, Boubaker Benmouhoub a précisé que le projet de raccordement au réseau de gaz de 67 foyers de la cité Sadek Belaabed de Kaïs porte sur la réalisation d’un réseau de distribution de 2 km pour un montant de 7,53 millions DA. Il a également ajouté que le projet de raccordement de 52 foyers de la cité Hebach Oumiliki de Khenchela prévoit la réalisation d’un réseau de distribution de 1,98 km pour 5,78 millions DA.

Les deux projets lancés aujourd’hui, dimanche, font partie de dizaines de projets de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité retenus au titre du programme complémentaire de développement pour une enveloppe financière estimée à 5 milliards DA, a affirmé M. Benmouhoub.