Les participants au colloque national sur "la réalité et les enjeux de la profession d'archive et du travail des archivistes en Algérie au troisième millénaire" ont appelé dimanche à Oran à accélérer la transition numérique des archives pour suivre le rythme des évolutions dans ce domaine.

Les participants au colloque, organisé par le Laboratoire de recherche en systèmes d'information et archives en Algérie de l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella, ont souligné que la transition numérique est devenue une nécessité urgente, permettant aux institutions et aux services des archives d'accroître leur performance, d'améliorer leurs services et trouver des solutions aux difficultés qui entravent son fonctionnement.

Benchehida Mohamed, de l'université de Tiaret, a mis en relief, dans son intervention sur "la conservation électronique des documents d'archives et ses exigences", les grands efforts et les capacités mises en place par l’Algérie dans le domaine de la numérisation des archives.

Dans ce contexte, il a cité les portails électroniques des ministères de l'Intérieur et de la Justice qui permettent aux citoyens d'extraire des documents à distance.

L'intervenant a noté qu'"il y a un écart dans le rythme de développement de la numérisation des services des archives dans les administrations publiques où certains secteurs ont réalisé des progrès, alors que d'autres progressent lentement".

M. Benchehida a appelé, à ce propos, à" accélérer le processus de transition numérique pour rendre ces établissements plus efficaces et améliorer la performance de leurs services". Pour sa part, Boutalebi Abdessamad, de l'université Oran 1, a évoqué la réalité de la numérisation de l'archive à l'université de Saïda, soulignant que cette dernière a fait des progrès "remarquables" en numérisant les archives administratives, pédagogiques, scientifiques et celles concernant le cursus des étudiants. Les archives de cette université, a-t-il expliqué, utilisent des supports de haute qualité et des logiciels appropriés qui répondent aux exigences de sécurité et de protection.

Au programme du colloque, auquel ont participé des enseignants de plusieurs universités du pays, figurent de nombreuses communications qui traitent de plusieurs aspects de la numérisation de l'archive, notamment les enjeux du travail des archivistes à l'université algérienne, l'archivage à la lumière des technologies modernes, les systèmes d'information archivistique et la réalité du métier d'archiviste à la lumière de l'environnement numérique.

Les participants à la rencontre, à laquelle ont pris part les étudiants du département de bibliothéconomie de l'université Oran 1, ont appelé à la formation continue des archivistes dans le domaine de la numérisation et à doter les services concernés de moyens nécessaires permettant d'accélérer le processus de transition numérique.

Le colloque a été organisé à l'occasion de la célébration de la semaine mondiale des archives, décrétée par le Conseil international des archives, avec la participation de professeurs de diverses universités du pays et de chercheurs tunisiens et égyptiens.