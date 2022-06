La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a procédé, dimanche à Alger, à l'installation de M. Tidjani Tama au poste de directeur du Centre national du livre (CNL), en remplacement de M. Lahcène Mandjour, chargé de la gestion provisoire de ce Centre, indique un communiqué du ministère.

Intervenant lors de la cérémonie d'installation, en présence de cadres du ministère et des établissements sous tutelle, Mme Mouloudji a affirmé que "la promotion du livre en Algérie s'inscrit parmi ses priorités", relevant la nécessité de "faire un diagnostic des établissements sous tutelle concernés par le livre dans les plus brefs délais".

La ministre a fait part, à cet effet, de l'attachement de ses services "à adopter une politique nationale participative" claire pour soutenir et promouvoir davantage l'industrie du livre, mais également contribuer au développement de l'édition et de la distribution en vue de faciliter l'accès du lecteur au livre au niveau des bibliothèques et encourager la lecture publique.

Elle a expliqué, à ce propos, que le ministère procèderait, en coordination avec le CNL , à "la révision de ses statuts", et à l'élaboration "d'une nouvelle stratégie pour la politique du livre en Algérie", en associant l'ensemble des acteurs notamment les maisons d'édition, les imprimeries, les libraires et les éditeurs.

Afin d'y parvenir, Mme Mouloudji a annoncé l'organisation d'une conférence nationale, en collaboration avec l'Union des écrivains algériens sur "L'écriture et l'édition en Algérie", le but étant d'examiner tous les aspects liés à l'industrie du livre et à l'édition, et partant développer ce segment d'activité. De son côté, le nouveau directeur du CNL a affirmé que la vision du ministère "le motive pour être à la hauteur de la mission qui lui a été confiée", notant que "toutes les initiatives trouveront une oreille attentive et une réponse permanente".