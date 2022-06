Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a dénoncé dimanche les violations et crimes persistants commis par les forces d'occupation sionistes et colons contre le peuple palestinien et les lieux saints.

Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, la diplomatie palestinienne a également appelé à arrêter l'expansion coloniale sioniste dans les territoires palestiniens, soulignant dans la foulée que l’impunité encourageait l'entité sioniste "à commettre plus de crimes", en violation "flagrante" du droit international.

Dans ce sillage, le ministère a mis en lumière les récentes agressions de colons contre les agriculteurs (démolition des serres et tentes, incendies..) à Masafer Yatta, outre les incursions quotidiennes dans les esplanades de la Mosquée Al-Aqsa. Ces agissements, ajoute le texte, "sapent toute perspective de créer un Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods-Est comme capitale, conformément aux résolutions des Nations unies".

En outre, les Affaires étran gères ont fait assumer à l’occupant "l’entière responsabilité" des violations et crimes persistants dans la région.