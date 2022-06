La Banque d’agriculture et du développement rural (BADR) a ouvert, dimanche à Blida, sa première agence totalement dédiée à la finance islamique, à l’échelle nationale, a-t-on appris des responsables de la banque.

Le directeur général de la BADR, Mohand Bourai, accompagné des autorités locales, du représentant de l'Association des banques et des établissements financiers et du président du Comité Charia de la Banque, Cheikh Abou Abdessalam, a procédé à l'ouverture de la première agence BADR du pays dédiée à la finance islamique, suite à la création de plusieurs guichets dédiés à ce mode de financement dans différentes wilayas.

"Cette agence bancaire qui sera suivie par l'ouverture d'autres structures similaires à travers le pays, assurera, à l'avenir, 14 produits de la finance islamique, dont six produits relatifs aux comptes courants et comptes d’épargne, tandis que les huit autres seront destinés au financement de projets d’investissement selon la formule de la Mourabaha", a expliqué le DG de la BADR. Le même responsable, qui a affirmé que ses services "sont au diapason des technologies et des développements en cours en matière de finance islamique", a cité pour preuve la proposition de l’offre de la finance islamique via une agence numérique, dans le but de faciliter la tâche aux clients, et de leur assurer un service à distance.

Ce service permet aux clients de la banque de bénéficier des offres de la finance islamique, via leur téléphone portable, leur ordinateur ou l'agence numérique mise à leur disposition en H24, a t-il souligné. Dans son intervention à l’occasion, le président du Comité Charia de la Banque, Cheikh Abou Abdessalam, a estimé que la finance islamique est la "réponse objective aux aspirations du peuple en quête de tout ce qui est licite (halal)", louant, à ce titre, l’élargissement de cette offre aux banques algériennes et aux transactions financières, ce qui va contribuer à l’accélération du rythme du développement et de l'économie nationale", a-t-il assuré. Depuis l’inauguration, l'année dernière, du premier guichet de la finance islamique à Blida, la BADR a ouvert 38 guichets similaires au niveau des groupes régionaux de cette banque disséminés à travers le pays.