La wilaya de Mascara prévoit, au titre de la campagne moisson-battage de la saison agricole en cours qui a démarré dernièrement, une production d’un (1) million de quintaux de différentes variétés de céréales, a-t-on appris dimanche de la direction des services agricoles (DSA).

La même source a indiqué, à l’APS, que la production de cette saison connaitra "une hausse significative" par rapport à la saison agricole écoulée (plus de 438.000 qx), imputant cette augmentation aux importantes pluies enregistrées dans la région, notamment durant les mois de février et mars derniers, en plus de l’augmentation des surfaces cultivées de récoltes céréalières. Il est prévu une récolte de plus de 436.000 qx de blé dur, 111.000 qx de blé tendre et plus de 4360.000 qx d’orge, en plus de 52.000 qx de fourrages sur une superficie globale estimée à 86.276 ha.

Les estimations des circonscriptions territoriales relevant de la direction des services agricoles font état d’un rendement variant entre 18 et 30 qx/ha, selon la même source.

La DSA a mobilisé d’importants moyens matériels pour la réussite de la campagne mois son-battage de la saison en cours dont 322 moissonneuses-batteuses, 4.630 tracteurs, 4.770 camions et autres matériels.

De son côté, la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya de Mascara a, en coordination avec la même direction, consacré 16 points de stockage, d’une capacité globale de plus de 1 million de quintaux, répartis à travers 16 communes de la wilaya, connue pour sa production céréalière abondante, selon la même source.