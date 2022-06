La Bourse de Hong Kong plongeait lundi dans le sillage d'un mouvement de ventes sur les marchés mondiaux, après la publication d'un rapport sur l'inflation américaine renforçant les attentes d'une hausse plus forte des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice Hang Seng perdait 3,25% vers 05H15 GMT à 21.096,91 points. L'inflation américaine a bondi de 8,6% en mai sur un an, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié vendredi par le département du Travail, battant un nouveau record en 40 ans, alors que le conflit en Ukraine et les confinements en Chine ont poussé à la hausse les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Une hausse des taux américains d'un demi-point de pourcentage, ou 50 points de base, semble acquise lors de sa réunion de cette semaine de la Réserve fédérale. Mais c'est désormais l'hypothèse d'une hausse plus forte, de trois quarts de point de pourcentage, ou 75 points de base, qui agite les marchés. Un tel relèvement serait une première depuis 1994 et provoque des craintes sur un éventuel risque de récession aux Etats-Unis.

En Chine, de nouveaux foyers de Cov id-19 à Shanghai et Pékin ont poussé les autorités à mettre en place de nouvelles restrictions peu de temps après les avoir levées, ce qui a ravivé en outre les inquiétudes concernant la deuxième économie mondiale. La possibilité de nouveaux confinements dans les plus grandes villes chinoises ont aussi pesé sur les prix du pétrole.