Le Qatar a annoncé dimanche avoir choisi le groupe français des hydrocarbures Total Energies comme premier partenaire étranger pour développer, au Qatar, le plus grand champ de gaz naturel du monde.

"Je suis heureux d'annoncer la sélection de Total Energies comme premier partenaire dans le projet North Field East (NFE)", a déclaré le ministre qatari de l'Energie, Saad Sherida Al-Kaabi, lors d'une conférence de presse à Doha. Le groupe pétro-gazier français va prendre une part de 6,25% dans le projet dans le cadre d'une joint venture avec Qatar Energy (QE), géant qatari des hydrocarbures, a précisé le PDG de Total Energies Patrick Pouyanne dans la capitale qatarie.

Le NFE fait partie du projet d'expansion du champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde que le Qatar partage avec l'Iran. Le North Field représente environ 10% des réserves de gaz naturel connues dans le monde, selon QE. Selon le ministre Al-Kaabi, d'autres accords seront annoncés "dans un avenir proche".

La participation des groupes pétroliers et gaziers étrangers devraient s'établir à environ 25% dans le projet, qui devrait coûter plus de 28 milliards de dollars et accroître la production de plus de 60% d'ici 2027, selon QE.

Le ministre qatari de l'Energie, qui dirige par ailleurs QE, a affirmé que la production commencerait en 2026 et que l'expansion était "en bonne voie". Le Qatar est l'un des principaux producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, avec les Etats-Unis et l'Australie.