L'ancienne star de la natation nationale Salim Iles reste l'athlète ayant remporté le plus grand nombre de médailles dans l'histoire de la participation algérienne aux Jeux méditerranéens avec six breloques dont cinq en or, un record difficile à égaler ou à battre.

Le natif d'Oran a entamé sa récolte de l'Or, lors de l'édition de 1997 à Bari en Italie en s'adjugeant la première place du 100 m nage libre (50.62), avant d'enchainer avec deux doublés sur 50 m et 100 m nage libre lors des deux éditions suivantes à Tunis (2001) et Almeria (2005).

L'ex-directeur des Jeux méditerranéens d'Oran a également remporté une médaille d'argent sur 50 m nage libre à l'occasion de sa première apparition aux jeux en 1997 à Bari.

Avec un total de six médailles dont cinq or, Salim Iles devance son compatriote l'haltérophile Abdelmounaim Yahiaoui, auteur de 9 médailles (3 or, 3 argent et 3 bronze) décrochées en quatre participations.

Yahiaoui a remporté ses trois médailles d'or lors de deux éditions, la première en 1991 à Athènes et les deux autres en 1993 à Languedoc-Roussillon (France). Il a également offert à l'Algérie trois médailles d'argent et autant de bronze en quatre participations de 1987 à Lattaquié (Syrie) jusqu'à 1997 à Bari.

La troisième place du podium des athlètes algériens les plus titrés aux Jeux méditerranéens est occupée par l'ancienne championne olympique et du monde Hassiba Boulemarka.

La native de Constantine compte dans son escarcelle trois médailles d'or et une en argent obtenues en deux participations. Pour sa première apparition aux JM d'Athènes 1991, Boulemarka s'est adjugée les médailles d'or du 800 m (2:01.27) et du 1500 m (4:08.17).

Deux ans plus tard, Boulemarka se distingue à Languedoc-Roussillon (France) en s'imposant facilement sur 800 m (2:03.86) avant d'être surprise sur le 1500 m par une française alors que la médaille d'or lui semblait acquise tellement elle avait dominé la course, mais un manque de concentration lors des deniers mètres lui a coûté la consécration finale.

Deux autres athlètes d'athlétisme, Belfaa Othmane (saut en hauteur) et Baya Rahouli (triple saut) ont empoché deux breloques en vermeil chacun, tandis que la famille Morceli a remporté trois médailles en athlétisme dont une en or grâce à l'ancien champion du monde et olympique Noureddine sur (1500) en 1993, tandis que son frère ainé Abderrahmane a décroché une en argent (800 m) et une autre en bronze (1500m) à Split 1979.

Le judoka Abdelhakim Harkat a marqué de son empreinte les Jeux méditerranéens en raflant deux médailles d'or dans la catégorie 65 kg. La première breloque en 1991 à Athènes et la seconde en 1993 à Languedoc-Roussillon.