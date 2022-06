Le Secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Ali Boughezala a affirmé, samedi à Alger, que le 12e Congrès de l'Organisation est une opportunité pour amorcer un "départ solide" vers une "nouvelle étape" permettant d'atteindre les objectifs pour lesquels a été créée l'ONM.

Dans son allocution lors de l'ouverture des travaux du Congrès, M. Boughezala a mis l'accent sur la nécessité de "poursuivre le travail pour atteindre les objectifs pour lesquels a été créée l'ONM, et ce, par fidélité au serment des braves Chouhada et moudjahidine, au moment où l'Algérie s'apprête à célébrer le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale".

Il a également mis en avant "la contribution de l'ONM, aux côtés des forces vives du pays, à l'édification d'un Etat national démocratique puisant ses principes de la Déclaration du 1er novembre 1954 et attachée à ses responsabilités envers le peuple algérien".

Pour sa part, le Secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), Khelifa Smati, a réitéré, dans son intervention, "l'engagement de son organisation à demeurer fidèle aux principes de la guerre de libération et au message des Chouhada et des moudjahidine qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale".

M. Khelifa a appelé à "poursuivre la démarche pour préserver la sécurité et l'unité de la patrie, en faisant face à tous ceux qui tentent de porter atteinte à sa stabilité".

Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine (ONEM), Khalfa Mebarak a souligné l'importance de "protéger la mémoire et l'histoire de l'Algérie qui est riche en sacrifices et en épopées", plaidant pour "une révision de la loi relative au Chahid et au moudjahid, et à la protection des droits de la famille révolutionnaire".

Les travaux du 12e Congrès de l'ONM se poursuivent avec l'examen des rapports moral et financier, ainsi que l'élection des membres du Conseil National et du Secrétariat National de l'organisation.