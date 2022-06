Le Rassemblement des jeunes algériens (Raja) a salué, samedi à Alger, les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à accompagner la jeunesse algérienne et lui permettre de jouer son rôle régional et international au service du développement et de la paix.

Au terme des travaux du deuxième congrès du Raja, en présence de représentants de la jeunesse de pays arabes et africains, le président de l'association, Nabil Mohamed Yahiaoui, a exprimé la gratitude et la considération de l'association pour les "décisions historiques prises par le Président Tebboune afin d'accompagner la jeunesse algérienne dans sa vie socioprofessionnelle et politique".

Parmi ces décisions importantes, M. Yahiaoui a cité, "le soutien et l'encouragement des jeunes à s'engager dans la vie politique et l'augmentation de leur quota de candidature dans les listes électorales en toute transparence et en vertu de la loi, outre l'allocation chômage et la constitutionnalisation de l'Observatoire national de la société civile (ONSC)".

L'Algérie, sous la direction du président de la République, "déploie de grands efforts aux niveaux arabe et africain afin de défendre les causes justes, en têtes desquelles les questions palestinienne et sahraouie", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union de la jeunesse africaine et arabe, Houdhayfa Abderrahim, a salué "les orientations rationnelles de l'Etat algérien qui œuvre à permettre aux jeunes de libérer leurs énergies dans divers domaines et les encourage à servir la paix et le développement dans leur pays".

A son tour, la représentante du Conseil national de la jeunesse du Cameroun (CNJC), Fadimatou Iyawa, a mis l'accent sur l'importance de "la paix, l'unité et la solidarité comme éléments essentiels pour servir l'avenir de la jeunesse africaine, qui a besoin de politiques unifiées pour réaliser le développement durable".

A noter que le deuxième congrès du Raja s'est tenu à l'occasion des festivités commémoratives du 60e anniversaire de l’indépendance et de la fête de la jeunesse.