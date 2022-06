Les épreuves du Baccalauréat (session juin 2022) , ont débuté dimanche à travers les wilayas du sud du pays dans de bonnes conditions d’organisation et dans une ambiance d'optimisme parmi plusieurs candidats, a-t-on constaté.

En toute confiance pour concrétiser le rêve de baccalauréat leur ouvrant les portes d'accès à l’université, de nombreux candidats approchés par l'APS, en marge des cérémonies de coup d’envoi de ces épreuves ont exprimé leur satisfaction concernant les conditions d’organisation.

Pas moins de 69.978 candidats , répartis entre scolarisés et libres , détenus des établissements pénitentiaires, ainsi que des personnes aux besoins spécifiques, ont entamé les premières épreuves du baccalauréat lesquelles se dérouleront dans 281 centres d’examens répartis à travers les wilayas d’Ouargla, Adrar, Béchar, El-Oued, Illizi, Tindouf, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Touggourt, El-Meghaïer, El Méniaâ, et Tamanrasset , et ce dans un strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19, selon les données des directions locales du secteur de l’éducation.

Dans la wilaya d’Ouargla qui totalise 10.120 candidats, répartis sur 37 centres d’examens, encadrés par plus 2.766 contrôleurs, agents et enseignants, le coup d’envoi officiel des épreuves a été donné par les autorités locales au lycée Mouloud Kacem Naït Belkacem au chef-lieu de wilaya .

A El-Oued, où le nombre a atteint 13.571 candidats les examens ont débuté dans de bonnes conditions d’organisation au niveau de 60 centres d’examens, sous la supervision de plus de 4.000 encadreurs administratifs, enseignants et surveillants.

Pas moins de 10.012 candidats, dont 5.244 filles passeront les épreuves du baccalauréat dans les 41 centres répartis sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa, selon les statistiques de la direction de l’éducation.

Sur ce total, figurent 2.910 candidats libres, 104 candidats des écoles privées, 1.116 autres issus des écoles "libres" relevant des associations locales et 889 candidats issus de la formation à distance.

Toujours à Ghardaïa, l'encadrement de ces épreuves est assuré par près de 3.000 encadreurs du secteur de l'éducation.

Dans la wilaya de Bechar, ils sont 3.538 candidats, dont 2.139 candidats scolarisés et 2.847 autres postulants libres parmi eux, 1.286 filles prennent part à ces examens au niveau de 29 centres d’examens.

Au total, 2.259 encadr eurs et agents ont été également mobilisés pour le bon déroulement de ces examens, qui verront aussi la participation de cinq (5) candidats de nationalités étrangères et 170 détenus des différents établissements de rééducation à Béchar, a-t-on fait savoir.

Pour sa part, la wilaya de Tindouf à l’extrême Sud-ouest du pays, compte 1.167 candidats dont 877 candidats libres, répartis sur trois centres d’examens.

Dans la nouvelle wilaya d’ El Meniaâ, 2.961 candidats, dont 255 libres ont rejoint les centres d’examens, alors que 4.195 passent ces épreuves à celle d’El Meghaïer, en plus de 188 à Bordj Badji Mokhtar et 3.466 postulants dans la wilaya de Timimoun.

D’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés par le secteur de l’éducation avec le concours des collectivités locales, la protection civile, les services de sécurité, la santé et la société civile, et ce pour permettre aux candidats de passer leurs épreuves dans les meilleures conditions.