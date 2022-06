Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a affirmé, samedi à Alger, que le travail des enfants en Algérie était "quasi inexistant".

Supervisant une rencontre à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants (12 juin de chaque année), le ministre a assuré que le travail des enfants en Algérie "est quasi inexistant" et qu'"aucun cas des pires formes de travail des enfants n'est enregistré en Algérie".

Il a rappelé que l'Algérie "prend en charge la protection sociale de l'individu et de sa famille à travers le droit des assurés et leurs ayants-droit à la sécurité sociale.

Le pays assure aussi la gratuité et l'obligation de l'enseignement ainsi que les prestations médicales gratuites et autres".

Les pouvoirs publics œuvrent en coordination avec toutes les parties concernées (organismes, institutions, ... etc) à protéger les enfants et promouvoir leurs droits, a soutenu M. Cherfa.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a affirmé, pour sa part, que la protection de l'enfance et la promotion de ses droits constituent "une responsabilité collective dont la concrétisation implique l'adhésion de tout un chacun", et ce, dans le cadre "du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant".

La commission nationale de prévention et de lutte contre le travail des enfants, placée sous la coupe du ministère du Travail, "dénote la volonté politique et l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à l'aspect préventif dans ce domaine", a-t-elle fait observer.

A son tour, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a mis l'accent sur le rôle que joue son secteur afin de permettre aux jeunes de bénéficier d'une formation professionnelle pour pouvoir intégrer le monde du travail ou créer des activités et des projets, citant plusieurs mécanismes, dispositifs et programmes mis en place dans ce cadre.

De son côté, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a rappelé que l'Algérie faisait partie des pays qui accordent un "grand intérêt" à l'enfance, rappelant qu'elle a été parmi les premiers pays à adopter les conventions relatives à l'enfance, avec à leur tête la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).

L'Algérie a pris de nombreuses dispositions et mesures, aux plans juridique et institutionnel, en matière de protection et de promotion de l'enfance, a-t-elle indiqué.

A cette occasion, Mme Cherfi a tenu à rendre hommage aux enfants de la Palestine et du Sahara occidental qui souffrent des affres du colonialisme, alors que ceux des autres régions du monde bénéficient de leurs droits, pour ne citer que l'enseignement et le divertissement.