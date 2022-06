Une baisse "sensible" des cas d’envenimation scorpionique a été enregistrée dans la wilaya d’Ouargla entre 2009 et 2022, chutant ainsi de 3.000 à 500 piqûres, a-t-on appris lors d’une journée d’étude sur l’envenimation scorpionique tenue samedi à Ouargla.

Trente-deux (32) cas mortels d’envenimation scorpionique sont à déplorer entre 2011 et 2021, avant que le phénomène ne connaisse entre 2020 et 2021 une baisse "remarquable" avec deux (2) décès, ont relevé les intervenants au cours de cette rencontre, avant de mettre l'accent sur l'impératif respect des mesures préventives à l’intérieur et à l’extérieur des habitations par le nettoiement et l’hygiène, ainsi que sur l’intensification des campagnes de sensibilisation contre cet animal venimeux Les participants à la rencontre ont également appelé à la réouverture de l’unité d’extraction et de préparation du venin de scorpions relevant de l’Institut pasteur d’Ouargla eu égard à l’importance de cette structure sanitaire dans cette région confrontée aux risques d’envenimation scorpionique.

Dans son intervention, l’anesthésiste réanimateur, Kilani Dilmi, a souligné que la réouverture de cette structure devra contribuer, avec l'appui de l’Institut pasteur et en coordination avec des praticiens, immunologues et chercheurs de l’université Kasdi Merbah d’Ouargla, à l’extraction du venin et à la fabrication locale du sérum antivenimeux.

Ouverte en 2019, cette unité, a rappelé le même responsable, s’était employée à extraire et préparer le venin de scorpions au niveau de l’annexe de l’Institut pasteur avant de suspendre ses activités.

M. Dilmi a relevé, à ce titre, que la réouverture de cet établissement devra inciter de nombreuses associations et citoyens à renouer avec les campagnes de collecte de cet insecte au niveau des quartiers et agglomérations de la wilaya.

Cette journée a été riche en communications et exposés sur le thème animés par des praticiens, spécialistes et experts en immunologie abritée par la faculté de médecine de l’université Kasdi Merbah d’Ouargla.