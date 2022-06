Les participants à la journée parlementaire sur la transition numérique en Algérie ont appelé, lundi à Alger, à associer les différents acteurs et intervenants dans le domaine en vue d'accélérer la transition numérique et être au diapason des évolutions mondiales en la matière.

Lors de cette journée organisée par la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN) sous le thème "la transition numérique pour un service public efficient", les intervenants ont précisé que la transition numérique requiert la conjugaison des efforts des différents secteurs ministériels, des instances, des entreprises et des porteurs de projets en vue de booster la transition numérique en Algérie.

L'expert en technologies de l'information et de la communication, Hatem Hassini, a estimé que l'accès à un monde numérisé exige la concrétisation sur le terrain des programmes des différents secteurs ministériels avec l'association des start-up et des porteurs de projets innovants.

La concrétisation de ces programmes nécessite également la création de postes d'emploi pour être au diapason de la transition numérique à l'instar du renforcement du marketing des services numériques et de la création d'une échelle d'évaluation pour suivre le taux de concrétisation des projets de transition numérique dans divers secteurs, a-t-il détaillé, ajoutant que la transition numérique se fonde sur la création de plateformes numériques en vue de répondre aux besoins des différents secteurs dans ce domaine.

Le directeur général de la modernisation de la justice au ministère de la Justice, Kamel Bernou a affirmé que le ministère a institué une instance pour concrétiser le programme de modernisation et de transition numérique et s'est attelé à adapter le système juridique pour atteindre l'objectif numérique.

La directrice chargée du suivi de la numérisation au ministère de la Numérisation et des Statistiques, Guemaz Nacéra a indiqué, pour sa part, que le ministère compte réaliser un programme "important", à savoir un portail de services publics pour unifier les différentes prestations.

Les participants à la journée parlementaire ont mis en avant l'importance d'établir une coopération administrative en vue d'échanger et de partager les données dans les différentes administrations concernées et développer les services en ligne. Ils ont appelé à la conjugaison des efforts et à l'action commune entre les différents secteurs pour faire réussir la transition numérique dans divers domaines.