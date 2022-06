Une "journée ouverte" sur la gastronomie européenne a été organisée samedi à Alger dans le cadre de la manifestation "Mois de l'Europe", le public ayant pu découvrir plusieurs activités visant à faire connaitre la culture européenne.

Placée sous le slogan"Saveurs d'Europe", l'évènement, organisé à la salle Mustapha Kateb à Alger centre à l'initiative de la délégation de l'UE en Algérie en collaboration avec nombre d'Etats membres représentés en Algérie, a été marquée par la présentation de 24 plats entre salé et sucré représentant des pays comme l'Allemagne, la République Tchèque, la Suède et l'Italie.

Dans ce contexte, le stand allemand a proposé plusieurs types de pain allemand local, qui est généralement servi dans divers repas, et préparés pour la plupart avec du complet, ainsi que le plat "Kartoffelpuffer", des crêpes de pommes de terre frites avec quelques épices, oignons, fromages et des types de sauces.

Le stand autrichien s'est distingué par la présentation du plat "Le Liptauer", des morceaux de pain tartinés au fromage de chèvre assaisonnés d'épices piquantes, plat également connu dans les pays voisins comme la Hon grie. Le gâteau populaire au chocolat "Sachertorte", a également été présenté.

Outre la présentation de ces plats et leur dégustation, le public, venu en nombre, a également assisté à de nombreuses activités destinées aux adultes et aux enfants. Lars Flocke Larsen, chef adjoint de la section politique et culturelle de la mission de l'UE en Algérie, a déclaré que le but de cet événement est de "faire découvrir aux Algériens la culture européenne à travers l'art culinaire qui caractérise les pays européens participants. Il s'inscrit également dans le cadre des échanges culturels entre l'Algérie et l'UE".

Cette journée, ouverte au grand public, s'inscrit dans le cadre du "Mois de l'Europe" organisé par la délégation de l'UE en Algérie.

Lancé le 9 mai dernier, le "Mois de l'Europe" s'achèvera par l'organisation du Festival européen de la musique en Algérie "très prochainement", selon un communiqué de la mission.