La pièce théâtrale "El Mahara" de l’association "Erricha" de la wilaya de Relizane a remporté, samedi à Ain Témouchent, le prix de la meilleure représentation théâtrale complète au festival culturel national de marionnettes.

La pièce théâtrale "El Mahara" traite du thème de la pollution environnementale en mer causée par l'homme et initie les enfants à la culture de préservation et de protection de l'environnement contre divers types de pollution, a-t-on indiqué lors de la cérémonie de clôture de la 12ème édition du festival culturel national du théâtre de marionnettes, organisé sous le slogan "Théâtre de marionnettes, éducation et divertissement".

Le prix de la meilleure mise en scène a été décerné à la coopérative "Djawhara" de la wilaya de Sidi Bel-Abbes pour la pièce "El Amira wal Mordjana", alors que la pièce "L'arbre planté" de la coopérative culturelle "Tassili" de Constantine et le spectacle "Le coq qui pleure" de la troupe "Le petit théâtre" de Blida se sont partagés le prix du meilleur texte théâtral dans ce tte édition clôturée à la bibliothèque principale de lecture publique Malek Bennabi d'Ain Temouchent.

La troupe "Essayad" d’Ain Témouchent a reçu le titre du meilleur marionnettiste, alors que l'association culturelle "Irathen" de la wilaya de Tizi Ouzou a remporté le prix du jury de cette édition qui a été marquée par la participation de six troupes de théâtre en compétition pour les prix du festival, a indiqué le commissaire de cette manifestation culturelle, Ali Bouchikhi.

Il a affirmé que cette édition qui a enregistré un "franc succès" après une absence de deux années en raison de la pandémie de Covid-19, a vu la participation de 13 troupes théâtrales issues de 10 wilayas qui ont mis du baume au coeur des enfants en présentant, quatre jours durant, des spectacles à la maison de la culture Aissa Messaoudi, à la bibliothèque principale de lecture publique Malek Bennabi et dans les deux salles de cinéma à Beni Saf et à Hammam Bouhadjar.