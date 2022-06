Le gouvernement tanzanien a signé samedi un accord-cadre avec les géants gaziers britannique Shell et norvégien Equinor pour la construction d'un terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une valeur de 30 milliards de dollars.

Cet accord initial ouvre la voie à de nouvelles discussions qui auront pour objectif une décision finale d'investissement (FID) en 2025 et un début d'activité espéré à l'horizon 2029-2030 pour cette installation prévue dans la ville portuaire de Lindi, dans le sud du pays. Ce projet marque un nouveau pas dans l'exploitation des réserves de gaz de ce pays d'Afrique de l'Est, estimées à 1.630 milliards de mètres cubes sur terre et offshore. "Nous n'avons jamais atteint ce stade de développement du gaz naturel dans l'histoire de notre pays.

Nous sommes heureux que ce projet change considérablement notre économie", s'est félicité le ministre tanzanien de l'Energie, January Makamba, lors de la cérémonie de signature de l'accord dans la capitale Dodoma, en présence de la présidente Samia Suluhu Hassan et de dirigeants de Shell et Equinor en Tanzanie.