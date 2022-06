L'Association américaine des automobilistes (AAA) a annoncé, que le prix de l'essence à la pompe a grimpé samedi pour la première fois au-dessus du seuil des 5 dollars en moyenne le gallon de super (3,78 litres) aux Etats-Unis.

Selon les données de cette Association, le prix moyen du gallon d'essence, qui était il y a un an de 3,077 dollars, a flambé depuis de 62%. Le prix actuel correspond à 1,25 euro le litre, les Américains étant habitués à une essence moins taxée et moins chère qu'en Europe.

Cette augmentation s'inscrit dans le sillage de la hausse des cours du pétrole, qui s'étaient effondrés au début de la pandémie faute de demande mais se sont repris au fur et à mesure de la reprise de l'activité économique. Ils ont surtout bondi après la crise en Ukraine fin février. Le baril de brut s'échange actuellement à plus de 120 dollars à Londres comme à New York.

Selon des chiffres diffusés vendredi par l'administration américaine, les prix de l'énergie ont dans leur ensemble flambé de 34,6% en mai par rapport à mai 2021. Cette envolée a contribué à alimenter la hausse généralisée des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont augmenté de 8,6% sur un an en mai, un record en 40 ans.

A l'approche de la saison des grands déplacements en voiture pour les vacances et alors que les Américains plébiscitent souvent des modèles gourmands en carburant, la hausse des prix à la pompe va grever encore un peu plus le budget des automobilistes, qui doivent aussi faire face à la hausse des prix de l'alimentation (+10,1% en mai), des logements, des voitures ou encore des soins médicaux.