Le footballeur Billel Benhamouda, joueur de l'USM Alger et de l'équipe nationale des locaux, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de la circulation, a été inhumé samedi au cimetière de Hadjout (Tipaza), en présence d’une grande foule, de la famille footballistique et du ministre de la Jeunesse et des Sports.

Dans une ambiance empreinte de tristesse, la foule a accompagné le cercueil du défunt Benhamouda, recouvert de l'emblème national, de son domicile familial jusqu’au cimetière de Hadjout, sa ville natale, où il a grandi et joué au football.

Billel Benhamouda est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un accident de la circulation, de retour d’un match amical de la sélection algérienne des locaux contre la RD Congo (3-0) disputé au stade 5 juillet dans le cadre du tournoi des quatre nations.

Il avait inscrit un but sur penalty et délivré une passe décisive.

Après cette victoire face au RD Congo, dans ce match comptant pour la 2e journée du tournoi des quatre nations, organisé en prévision du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023) en Algé rie (8-31 janvier), Billel Benhamouda a pris la route pour rentrer et fêter l’événement en famille, mais a été victime d'un accident de la circulation.

Les présents aux obsèques, dont ses proches, voisins, collègues de la famille footballistique et autres responsables, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag , le sélectionneur national des locaux Abdelmadjid Bouguerra et le président de la Ligue professionnelle de football Abdelkrim Medouar, ont déploré "l'ampleur de cette tragédie ".

Cette "perte douloureuse a fait perdre à l'Algérie un talent du football promu à un avenir brillant avec l'équipe nationale", a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports.

"L’Algérie est triste en faisant ses adieux à l'un de ses enfants, que le destin a emporté à la fleur de l'âge, un joueur professionnel et un talent de haut niveau", a ajouté le ministre dans une brève allocution à l’occasion.

Les collègues et voisins du défunt footballeur Benhamouda (24 ans) ont été unanimes sur sa "bonne moralité, sa modestie, son assiduité, son amour et passion pour le football", qui l'ont conduit du stade de Hadjout, où il a fait des premiers pas de footballeur, à Bologhine, pour intégrer l'USMA et devenir l’un des piliers de l'équipe en signant sept buts au cours de cette saison sportive.

A noter que la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d’interrompre le tournoi des "4 Nations".

Compétition qui regroupait outre l’Algérie, le Sénégal, le Niger et la RD Congo, suite au décès tragique de Billel Benhamouda.

"Face à l’ampleur du drame qui vient d’ébranler l’équipe nationale des locaux et le football national en général, suite à la disparition tragique du joueur Billel Benhamouda, la Fédération algérienne de football est dans le regret d’annoncer la fin avant terme de la 1ère édition du tournoi des quatre nations en même temps que le stage de la sélection nationale A ", a annoncé la FAF dans un communiqué sur son site officiel.

Par ailleurs, la FAF a tenu à remercier les équipes participantes pour le soutien affiché en cette dure épreuve.

"Nous remercions les sélections du Niger, du Sénégal et de la République démocratique du Congo pour leurs marques de sympathie et de soutien dans cette douloureuse épreuve ainsi que pour leur compréhension ", a-t-elle ajouté.

"Nous avons été honorés de votre présence parmi nous autant sportive que fraternelle.

Nous comptons d’ores et déjà sur votre participation à la prochaine édition qui sera en hommage à notre défunt joueur Billel Benhammouda ", a conclu la FAF dans le même communiqué.