La JS Kabylie s'est adjugée le deuxième et dernier billet qualificatif pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF, grâce au nul ramené samedi de son déplacement chez le Paradou AC (0-0), anéantissant par la même occasion les dernies espoirs de la JS Saoura de pouvoir la coiffer au poteau lors de cette 34e et dernière journée de Ligue 1, et ce, malgré la victoire décrochée chez le RC Arbaâ (1-2), alors que le choc ESS-USMA a été reporté à une date ultérieure suite au décès de l'international A' de l'USM Alger Billel Benhamouda vendredi.

Déjà en position favorable pour cette deuxième place, bien avant cette ultime journée, les Canaris n'avaient besoin en effet que d'un seul point pour être sûrs d'accompagner le champion sortant, le CR Belouizdad en C1, et ils se sont finalement contentés du minimum requis, en faisant (0-0) chez le club de Kheireddine Zetchi.

A partir de là, et disposant désormais de 61 points, les Canaris n'avaient plus à s'inquiéter, et preuve en est que la belle performance de son principal concurrent pour cette deuxième place, la JS Saoura, qu i a allée gagner (1-2) chez le RC Arbaâ n'a rien changé à la donne.

Pour sa part, le champion en titre, le Chabab de Belouizdad, a terminé sur une bonne note, en offrant une dernière victoire à ses fans au cours de cette ultime journée. C'était en déplacement chez la lanterne-rouge, le WA Tlemcen (2-0), grâce à Selmi (63') et Belkhadem (90'+4).

Pour ce qui est du choc ES Sétif - USM Alger, il a dû être reporté à une date ultérieure, suite au décès du joueur Usmiste Billel Benhamouda, qui avait succombé à un grave accident de la circulation.

Le duel CS Constantine - ASO Chlef, entre équipes du milieu de tableau a tourné à l'avantage des Sanafirs, l'ayant emporté (2-0) sur des réalisations de Zermane (12') et Bouldjedri (27').

Le bal de cette 34e journée s'était ouvert vendredi, avec le déroulement de quatre rencontres, et dont la plupart étaient sans enjeu, car mettant aux prises des clubs relégués, ou déjà assurés du maintien.

L'Olympique de Médéa, bien qu'officiellement relégué en Ligue 2 amateur, a continué à jouer le jeu jusqu'au bout, imposant un beau nul à l'HB Chelghoum Laïd (3-3), alors que les deux autres clubs condamnés au purgatoire, le NA Hussein Dey et le RC Relizane se sont inclinés respectivement contre l'US Biskra (1-2) et le NC Magra (4-1). Pour sa part, le MC Oran a décroch é le nul (0-0) face au MC Alger, confirmant sa longue série d'invincibilité de 14 matchs sans défaite cette saison.